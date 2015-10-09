Головкин обратился к Рыбакиной после исторического триумфа на Australian Open

Президент НОК РК Геннадий Головкин поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

"Вернулась в топ после еще одной победы на турнире "Большого шлема". Поздравляю", - написал Головкин в сторис своего Instagram.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Елена обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 4:6, 6:4.

Победа принесла Рыбакиной 2 793 365 долларов призовых, а также максимальные 2000 рейтинговых очков в зачёт WTA.

Уже в понедельник Рыбакина войдет в топ-3 рейтинга WTA, переместившись с пятого места на третье.

