Чемпион из Казахстана с победы дебютировал в европейской лиге MMA

Казахстанский боец Дастан Амангельды (10-1) с победы дебютировал в бойцовском турнире OKTAGON 83, который проходит в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

Чемпион лиги NAIZA бразилец Вандерлей Левандовски (18-12). Поединок длился все отведённые раунды и завершился единогласной победой Дастана.

Для экс-чемпиона Naiza Амангельды это стал первый бой за пределами Казахстана.

Все десять своих предыдущих боёв представитель Актобе провёл в лиге NAIZA, где был доминирующим чемпионом.

