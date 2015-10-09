Рыбакина обыграла лучшую теннисистку мира и выиграла Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) впервые в истории выиграла Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В решающем матче женского одиночного разряда она встречалась с лучшей теннисисткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Первый сет остался за Рыбакиной, которая выиграла его за 37 минут - 6:4. Для Соболенко эта партия стала первой проигранной на нынешнем Australian Open и в сезоне в целом.

Второй сет уже забрала Соболенко, отыгравшись с зеркальным счетом - 6:4. Эта партия длилась 50 минут и стала первой, проигранной Рыбакиной на Australian Open-2026.

Третий сет вышел крайне драматичным. Соболенко уверенно повела со счетом 3:0. но, Рыбакиной удалось отыграть не только это отставание, но взять пять геймов подряд - 5:3. Впрочем белорусская теннисистка сумела забрать свой гейм - 4:5.

Последний гейм остался за Рыбакиной - 6:4. Заключительный сет длился 51 минута, а матч в целом - два часа и 19 минут.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, сумевшей завоевать титул Australian Open.

Напомним, ранее Рыбакина единственный раз побеждала на турнире "Большого шлема", выиграв в 2022 году Уимблдон. На Открытом чемпионате Австралии казахстанка в 2023 году сыграла в финале, уступив Соболенко.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году составляет 74,9 миллиона долларов, что делает турнир одним из самых прибыльных в мировом календаре.

Победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых, а также максимальные 2000 рейтинговых очков в зачёт WTA.

