Елена Рыбакина стала самой страшной соперницей первых ракеток мира

Чемпионка Уимблдона-2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в финале Australian Open-2026 довела свой процент побед над лидерами мирового рейтинга до 60 процентов, сообщают Vesti.kz.
По данным Opta Ace, это рекордный показатель с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году — девять побед при шести поражениях.
Топ-теннисистки по проценту побед над первыми ракетками мира (при условии минимум 10 матчей):
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 60 процентов.
- Серена Уильямс (США) — 58,6 процента.
- Штеффи Граф (Германия) — 57,9 процента.
- Линдсей Дэвенпорт (США) — 44,1 процента.
- Элина Свитолина (Украина) — 43,8 процента.
10 - Elena Rybakina is the sixth player this Century to claim 10+ consecutive WTA top-10 wins after Justine Henin, Serena Williams, Venus Williams, Amelie Mauresmo and Iga Swiatek. Fearless.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA pic.twitter.com/ELCmuftmjN— OptaAce (@OptaAce) January 31, 2026
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама