Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 18:56
 

Елена Рыбакина стала самой страшной соперницей первых ракеток мира

  Комментарии

Поделиться
Елена Рыбакина стала самой страшной соперницей первых ракеток мира Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Чемпионка Уимблдона-2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в финале Australian Open-2026 довела свой процент побед над лидерами мирового рейтинга до 60 процентов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Чемпионка Уимблдона-2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в финале Australian Open-2026 довела свой процент побед над лидерами мирового рейтинга до 60 процентов, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Ace, это рекордный показатель с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году — девять побед при шести поражениях.

Топ-теннисистки по проценту побед над первыми ракетками мира (при условии минимум 10 матчей):

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 60 процентов.
  2. Серена Уильямс (США) — 58,6 процента.
  3. Штеффи Граф (Германия) — 57,9 процента.
  4. Линдсей Дэвенпорт (США) — 44,1 процента.
  5. Элина Свитолина (Украина) — 43,8 процента. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Ницца   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:15   •   не начат
Ницца Олимпик
Ницца Олимпик
(Ницца)
- : -
Брест
Брест
(Брест)
Кто победит в основное время?
Ницца Олимпик
Ничья
Брест
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!