Что изменилось для Елены Рыбакиной в мировом рейтинге после триумфа на Australian Open

Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Стало известно место Елены Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA после победы на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В понедельник казахстанка официально займет третье место в женском одиночном разряде WTA. Сейчас Рыбакина занимает пятое место.

В финале Открытого чемпионата Австралии Рыбакина победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Эта победа принесла казахстанской теннисистке 2 793 365 долларов призовых и максимальные 2000 очков в зачёт рейтинга WTA.

Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул Australian Open.

Ранее казахстанская спортсменка один раз побеждала на турнире «Большого шлема» — в 2022 году она завоевала титул Уимблдона. На Australian Open Рыбакина уже доходила до финала в 2023 году, тогда она уступила Арине Соболенко.

Скриншот: WTA©

