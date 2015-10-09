Рыбакина сотворила историю: какие титулы она еще выиграла за Казахстан

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) вошла в историю, став первой представительницей страны, завоевавшей титул Australian Open, сообщает Vesti.kz.

В финале женского одиночного разряда Рыбакина сразилась с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, обыграв ее - 6:4, 4:6, 6:4.

Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой спортсменкой страны, которая выиграла титул Australian Open.

Ранее единственным титулом Рыбакиной на турнирах "Большого шлема" была победа на Уимблдоне в 2022 году. На Australian Open казахстанка уже доходила до финала в 2023 году, тогда она как раз уступила Соболенко.

Рыбакина с 2018 года выступает за Казахстан. Помимо побед на Уимблдоне и Australian Open она также выигрывала Итоговый турнир WTA - 2025. Всего, у нее 12 титулов WTA.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!