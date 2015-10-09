Рыбакина снова сильнейшая: пятая подряд победа в финалах WTA и рекордный титул

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, оформила пятую победу подряд в финалах турниров WTA, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 31 января, она завоевала титул Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.

В финальном матче Рыбакина одолела первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко, со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча длилась два часа 19 минут. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволит Рыбакиной подняться на третью строчку мирового рейтинга WTA.

До этого казахстанская теннисистка выиграла финалы Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025, продемонстрировав впечатляющую стабильность на уровне WTA.

Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул Australian Open.

