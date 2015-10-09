Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 19:25
 

Рыбакина снова сильнейшая: пятая подряд победа в финалах WTA и рекордный титул

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина снова сильнейшая: пятая подряд победа в финалах WTA и рекордный титул Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, оформила пятую победу подряд в финалах турниров WTA, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, оформила пятую победу подряд в финалах турниров WTA, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 31 января, она завоевала титул Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.

В финальном матче Рыбакина одолела первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко, со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча длилась два часа 19 минут. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволит Рыбакиной подняться на третью строчку мирового рейтинга WTA.

До этого казахстанская теннисистка выиграла финалы Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025, продемонстрировав впечатляющую стабильность на уровне WTA.

Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул Australian Open.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Кремона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 22:00   •   не начат
Кремонезе
Кремонезе
(Кремона)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Кремонезе
Ничья
Интер
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!