Сколько Елена Рыбакина заработала за историческую победу на Australian Open

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина (№5) за победу на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 4:6, 6:4.

Победа принесла Рыбакиной 2 793 365 долларов призовых, а также максимальные 2000 рейтинговых очков в зачёт WTA.

Выход в финал принес Соболенко солидные призовые: теннисистка заработает 1 447 165 долларов, а также пополнит свой рейтинг на 1300 очков.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году составляет 74,9 миллиона долларов, что делает турнир одним из самых прибыльных в мировом календаре.

