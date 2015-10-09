Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 16:27
 

Сколько Елена Рыбакина заработала за историческую победу на Australian Open

  Комментарии

Поделиться
Сколько Елена Рыбакина заработала за историческую победу на Australian Open Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина (№5) за победу на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина (№5) за победу на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 4:6, 6:4.

Победа принесла Рыбакиной 2 793 365 долларов призовых, а также максимальные 2000 рейтинговых очков в зачёт WTA.

Выход в финал принес Соболенко солидные призовые: теннисистка заработает 1 447 165 долларов, а также пополнит свой рейтинг на 1300 очков.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году составляет 74,9 миллиона долларов, что делает турнир одним из самых прибыльных в мировом календаре.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Хайденхайм
Хайденхайм
(Хайденхайм)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Хайденхайм
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!