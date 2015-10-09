Елена Рыбакина сделала заявление после исторической победы на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) выступила с заявлением после исторической победы на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.
В решающем матче Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 4:6, 6:4.
"Сейчас сложно подобрать слова. Я хочу поздравить Арину с потрясающими результатами за последние несколько лет. Я знаю, как это тяжело, но надеюсь, что мы сыграем ещё много финалов друг с другом. Поздравляю твою команду со всем прогрессом — вы проделали отличную работу.
Хочу сказать спасибо всем вам за невероятную атмосферу. Ваша поддержка помогала нам идти дальше. Огромное спасибо Казахстану — я очень сильно чувствовала поддержку с той стороны.
Хочу сказать спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. У нас было много сложных моментов, и я очень рада, что мы добились такого результата. Спасибо каждому из вас. Надеюсь, в этом году мы продолжим двигаться так же уверенно", - сказала она после матча.
Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, сумевшей завоевать титул Australian Open.
Победа принесла Рыбакиной 2 793 365 долларов призовых, а также максимальные 2000 рейтинговых очков в зачёт WTA.
Напомним, ранее Рыбакина единственный раз побеждала на турнире "Большого шлема", выиграв в 2022 году Уимблдон. На Открытом чемпионате Австралии казахстанка в 2023 году сыграла в финале, уступив Соболенко.
