Елена Рыбакина сделала заявление после исторической победы на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) выступила с заявлением после исторической победы на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 4:6, 6:4.

"Сейчас сложно подобрать слова. Я хочу поздравить Арину с потрясающими результатами за последние несколько лет. Я знаю, как это тяжело, но надеюсь, что мы сыграем ещё много финалов друг с другом. Поздравляю твою команду со всем прогрессом — вы проделали отличную работу.

Хочу сказать спасибо всем вам за невероятную атмосферу. Ваша поддержка помогала нам идти дальше. Огромное спасибо Казахстану — я очень сильно чувствовала поддержку с той стороны.

Хочу сказать спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. У нас было много сложных моментов, и я очень рада, что мы добились такого результата. Спасибо каждому из вас. Надеюсь, в этом году мы продолжим двигаться так же уверенно", - сказала она после матча.