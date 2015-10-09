Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Токаев поздравил Рыбакину с победой на Australian Open

Токаев поздравил Рыбакину с победой на Australian Open Елена Рыбакина. Фото: КТФ/Андрей Ударцев©

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Елене Рыбакиной по случаю её триумфа в финале Australian Open, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Елене Рыбакиной по случаю её триумфа в финале Australian Open, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено всё мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!" – говорится в поздравлении.

Головкин обратился к Рыбакиной после исторического триумфа на Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии Рыбакина в упорной трёхсетовой битве сломила сопротивление первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси — 6:4, 4:6, 6:4.

Этот успех принёс казахстанской теннисистке внушительные 2 793 365 долларов призовых и максимальные 2000 очков в рейтинг WTA.

Уже в ближайшее обновление рейтинга Рыбакина поднимется на третью строчку мирового зачёта, совершив рывок с пятого места.

