Бывший клуб Зайнутдинова и "Реал" заинтересовались обладателем "Золотого мяча"

Карим Бензема близок к уходу из "Аль-Иттихада". Ранее французский нападающий сам попросил руководство исключить его из состава — обладателя "Золотого мяча" не устроили условия нового контракта, предложенные саудовским клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Экрема Конура, "Бешикташ" намерен выкупить контракт Бензема досрочно и готов заплатить за трансфер около трех миллионов евро.

Также в СМИ обсуждаются варианты с возвращением форварда в знакомые клубы — "Реал" и "Лион", однако вероятность камбэка в мадридскую команду оценивается как крайне низкая.

Кроме того, у 38-летнего нападающего сохраняются предложения из МЛС.

Напомним, Бензема стал обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

Добавим, за "Бешикташ" с 2023 по 2025 год выступал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

