Суд встал на сторону "Барселоны": Лапорта разоблачил действия "Реала"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался вокруг резонансного дела Негрейры. Его комментарий прозвучал на фоне судебного решения, которое оказалось не в пользу мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Как стало известно ранее, суд отказал "сливочным" в доступе к финансовой документации каталонского клуба, признав требования мадридской стороны необоснованными.

"Это ненормально, это неподобающее поведение для клуба – использовать судебную процедуру, чтобы попытаться получить информацию о конкурирующем клубе; это было неуместно, и судья воспринял это именно так.

Мы уже знаем, мы все знаем, что это все это устроено, чтобы попытаться дестабилизировать "Барсу" и нанести ущерб нашей репутации. Нас называют виновными еще до вынесения приговора, но они увидят, что мы не делали абсолютно ничего противоправного. Я верю, что это дело будет закрыто в ближайшее время.

"Мадрид" предпринимает неуместные действия, пытаясь получить конфиденциальную информацию о "Барсе", поэтому их запрос был неправомерным. Я скажу больше: в данном случае они пытаются поддержать аргументы, которые, как они знают, являются ложными, и подкрепить то, что они рассказывают на своем телевидении.

Не будет никаких доказательств того, что они пытаются сказать. "Барса" уже продемонстрировала, что никогда не пыталась манипулировать турниром, добиваясь благоприятного отношения судей. Я рад, что судья захлопнул дверь у "Мадрида" перед носом. Они пытаются затянуть рассмотрение дела, хотя знают, что ничего не было. Чтобы стать лучше нас, нужно работать, сражаться и делать все правильно, что не всегда получается", – сказал Лапорта.

Напомним, расследование связано с переводами средств в адрес Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей. По данным следствия, "Барселона" перечислила около 7,2 миллиона евро, якобы за консультации по судейским вопросам.

