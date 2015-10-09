Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 23:00
 

Суд встал на сторону "Барселоны": Лапорта разоблачил действия "Реала"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался вокруг резонансного дела Негрейры. Его комментарий прозвучал на фоне судебного решения, которое оказалось не в пользу мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался вокруг резонансного дела Негрейры. Его комментарий прозвучал на фоне судебного решения, которое оказалось не в пользу мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Как стало известно ранее, суд отказал "сливочным" в доступе к финансовой документации каталонского клуба, признав требования мадридской стороны необоснованными.

"Это ненормально, это неподобающее поведение для клуба – использовать судебную процедуру, чтобы попытаться получить информацию о конкурирующем клубе; это было неуместно, и судья воспринял это именно так.

Мы уже знаем, мы все знаем, что это все это устроено, чтобы попытаться дестабилизировать "Барсу" и нанести ущерб нашей репутации. Нас называют виновными еще до вынесения приговора, но они увидят, что мы не делали абсолютно ничего противоправного. Я верю, что это дело будет закрыто в ближайшее время. 

"Мадрид" предпринимает неуместные действия, пытаясь получить конфиденциальную информацию о "Барсе", поэтому их запрос был неправомерным. Я скажу больше: в данном случае они пытаются поддержать аргументы, которые, как они знают, являются ложными, и подкрепить то, что они рассказывают на своем телевидении.

Не будет никаких доказательств того, что они пытаются сказать. "Барса" уже продемонстрировала, что никогда не пыталась манипулировать турниром, добиваясь благоприятного отношения судей. Я рад, что судья захлопнул дверь у "Мадрида" перед носом.

Они пытаются затянуть рассмотрение дела, хотя знают, что ничего не было. Чтобы стать лучше нас, нужно работать, сражаться и делать все правильно, что не всегда получается", – сказал Лапорта.

Напомним, расследование связано с переводами средств в адрес Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей. По данным следствия, "Барселона" перечислила около 7,2 миллиона евро, якобы за консультации по судейским вопросам.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 февраля 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Реал Сосьедад
Проголосовало 0 человек

