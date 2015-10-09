Назван главный враг "Барселоны" в этом сезоне

"Барселона" снова страдает от проклятия штанги, что ярко проявилось в матче 22-го тура Ла Лиги против "Эльче", передают Vesti.kz.

Как пишет Cadena SER, каталонцы провели необычный первый тайм, за 30 минут трижды попав в штангу — дважды в одной атаке. Эти эпизоды отражают высокую активность команды в атаке, но также демонстрируют невезение у ворот соперника.

Гол Ламина Ямаля и упущенные моменты

Команда Ханси Флика вышла вперёд благодаря голу Ламина Ямаля. Однако вскоре Дани Ольмо, отдавший голевую передачу, пробил по воротам, но мяч попал в штангу. На 32-й минуте после комбинации Ламина и Феррана Торреса мяч снова дважды ударился о каркас ворот.

Рекорд по ударам в штангу

С учётом этих эпизодов "Барселона" остаётся лидером Ла Лиги по ударам в штангу — уже 26 за сезон. В эту статистику входят и пять попаданий в недавнем матче против "Реал Сосьедада".

Несмотря на невезение, команда сохраняет высокий уровень атакующей игры и продолжает борьбу за лидерство в чемпионате, а также не теряет из виду цели в других турнирах.

"Барселона" с 55 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Эльче" с 24 очками находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Барселона" примет на своём поле "Мальорку", а "Эльче" встретится на выезде с "Реал Сосьедадом". Обе игры состоятся 7 февраля.

