Испания
Сегодня 13:19
 

Назван главный враг "Барселоны" в этом сезоне

Назван главный враг "Барселоны" в этом сезоне

"Барселона" снова страдает от проклятия штанги, что ярко проявилось в матче 22-го тура Ла Лиги против "Эльче", передают Vesti.kz.

"Барселона" не заметила соперника и взяла три очка в Ла Лиге

Как пишет Cadena SER, каталонцы провели необычный первый тайм, за 30 минут трижды попав в штангу — дважды в одной атаке. Эти эпизоды отражают высокую активность команды в атаке, но также демонстрируют невезение у ворот соперника.

Гол Ламина Ямаля и упущенные моменты

Команда Ханси Флика вышла вперёд благодаря голу Ламина Ямаля. Однако вскоре Дани Ольмо, отдавший голевую передачу, пробил по воротам, но мяч попал в штангу. На 32-й минуте после комбинации Ламина и Феррана Торреса мяч снова дважды ударился о каркас ворот.

Рекорд по ударам в штангу

С учётом этих эпизодов "Барселона" остаётся лидером Ла Лиги по ударам в штангу — уже 26 за сезон. В эту статистику входят и пять попаданий в недавнем матче против "Реал Сосьедада".

Несмотря на невезение, команда сохраняет высокий уровень атакующей игры и продолжает борьбу за лидерство в чемпионате, а также не теряет из виду цели в других турнирах.

"Барселона" с 55 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Эльче" с 24 очками находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Барселона" примет на своём поле "Мальорку", а "Эльче" встретится на выезде с "Реал Сосьедадом". Обе игры состоятся 7 февраля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

