"Барселона" не заметила соперника и взяла три очка в Ла Лиге

Футболисты каталонской "Барселоны" обыграли "Эльче" в 22-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голы у каталонцев забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40-я) и Маркус Рэшфорд (72-я). У хозяев один мяч отыграл Альваро Родригес (29-я).

"Барселона", набрав 55 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Эльче" с 24 очками находится на 12-й позиции.

В следующем туре "Барселона" примет на своём поле "Мальорку", а "Эльче" встретится на выезде с "Реал Сосьедадом". Обе игры состоятся 7 февраля.

