"Барселона" не заметила соперника и взяла три очка в Ла Лиге

Испания
Сегодня 07:12
 

  Комментарии

Футболисты каталонской "Барселоны" обыграли "Эльче" в 22-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голы у каталонцев забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40-я) и Маркус Рэшфорд (72-я). У хозяев один мяч отыграл Альваро Родригес (29-я).

"Барселона", набрав 55 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Эльче" с 24 очками находится на 12-й позиции.

В следующем туре "Барселона" примет на своём поле "Мальорку", а "Эльче" встретится на выезде с "Реал Сосьедадом". Обе игры состоятся 7 февраля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 01:00   •   не начат
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Мальорка
Ничья
Севилья
Проголосовало 0 человек

