Европейский клуб сделал предложение игроку сборной Казахстана

Стало известно, где может продолжить карьеру 37-летний форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев, передают Vesti.kz.

По информации "Головой Об Лёд", он близок к переходу в клуб из Словакии - "19 Гуменне".

Отмечается, что команда уже сделала предложение форварду и ждёт его в своём расположении в ближайшие недели, когда будут улажены все вопросы с документами.

На данный момент клуб "19 Гуменне" идёт в числе лидеров первой лиги Словакии и ставит задачу выхода в высший дивизион.

Рымарев является воспитанником устькаменогорского хоккея. Ранее он играл за белорусский "Металлург" (Жлобин), российские клубы "Ижсталь", "Юнисон-Москва", "Югра", АКМ, а также за казахстанские команды "Барыс", "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Сарыарка".

