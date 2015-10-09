Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 13:41
 

Интересовавший "Барсу" игрок перейдёт в "Атлетико" за 40 миллионов

Мадридский "Атлетико" близок к заключению сделки с нигерийским вингером "Аталанты" Адемолой Лукманом, передают Vesti.kz.

Мадридский "Атлетико" близок к заключению сделки с нигерийским вингером "Аталанты" Адемолой Лукманом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок сообщил всем сторонам о своем желании отдать предпочтение предложению "Атлетико", несмотря на улучшенные условия по зарплате, предложенные "Фенербахче".

Отмечается, что достигнута устная договоренность о сделке на сумму 40 миллионов евро. Официальные шаги ожидаются сегодня.

Лукман представляет "Аталанту" с 2022 года. В нынешнем сезон он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. В его карьере также были "Лестер", "Фулхэм", "РБ Лейпциг", "Эвертон" и "Чарльтон".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской "Барселоны", но, как видно, он собрался продолжить карьеру в другом клубе из Ла Лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

