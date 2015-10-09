Интересовавший "Барсу" игрок перейдёт в "Атлетико" за 40 миллионов

Мадридский "Атлетико" близок к заключению сделки с нигерийским вингером "Аталанты" Адемолой Лукманом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок сообщил всем сторонам о своем желании отдать предпочтение предложению "Атлетико", несмотря на улучшенные условия по зарплате, предложенные "Фенербахче".

Отмечается, что достигнута устная договоренность о сделке на сумму 40 миллионов евро. Официальные шаги ожидаются сегодня.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on Ademola Lookman deal tonight! 💥



The player has informed all parties about his desire to prioritize Atlético proposal despite Fenerbahçe improved salary bid.



Verbal agreement on €40m deal. Formal steps expected today then… here we go. pic.twitter.com/F6JoFWQ90g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Лукман представляет "Аталанту" с 2022 года. В нынешнем сезон он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. В его карьере также были "Лестер", "Фулхэм", "РБ Лейпциг", "Эвертон" и "Чарльтон".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской "Барселоны", но, как видно, он собрался продолжить карьеру в другом клубе из Ла Лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!