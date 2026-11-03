Рыбакиной вынесли вердикт перед Итоговым турниром WTA-2026

Победитель Australian Open-1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский назвал первую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину одной из главных претенденток на победу на Итоговом турнире WTA-2026, передают Vesti.kz.

Ольховский оценил шансы Рыбакиной

Специалист отметил последние результаты казахстанской теннисистки, однако подчеркнул, что в числе претенденток на титул остаются также белоруска Арина Соболенко (№2 WTA), а также американки Коко Гауфф (№4 WTA) и Джессика Пегула (№5 WTA).

— Кого видите фаворитом женского Итогового в этом году?

— По последним результатам, наверное, Рыбакину, но не буду скидывать ни Соболенко, ни Гауфф, ни Пегулу. Любая из них может показать очень хороший результат, - цитирует слова Ольховского "Чемпионат".

— Это особенность женского тура прямо сейчас?

— Да. У Рыбакиной только последние результаты более-менее стабильные, до этого тоже то выигрывала, то не выигрывала — непонятно, из-за чего это происходило. Соболенко тоже не уверена — непонятно, как охарактеризовать это состояние. Проигрывает свои матчи, так скажем, особенно последние, - добавил эксперт.

Рыбакина завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга

Напомним, по ходу нынешнего сезона Рыбакина впервые в карьере гарантировала себе завершение календарного года на первой строчке мирового рейтинга WTA.

На последнем для себя турнире — соревнованиях категории WTA 500 в Токио — казахстанка успела провести один матч, в котором обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву (67-е место) со счётом 6:2, 6:3. Однако после этого Елена снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

На предстоящем Итоговом турнире, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США), Рыбакина будет защищать титул, завоёванный в 2025 году.

Ранее Рыбакина анонсировала своё возвращение после снятия с топ-турнира.

Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине