Казахстанка Елена Рыбакина досрочно гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам сезона-2026, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после победы над соотечественницей Юлией Путинцевой во втором круге турнира категории WTA 500 в Токио (Япония). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной, которая вышла в 1/4 финала турнира.

Благодаря этой победе Рыбакина стала недосягаемой для белоруски Арины Соболенко, которая занимает второе место в рейтинге WTA.

Таким образом, 27-летняя Рыбакина впервые в карьере завершит календарный год на вершине рейтинга WTA.

Напомним, что Елена Рыбакина впервые возглавила рейтинг WTA 14 сентября 2026 года после триумфа на US Open. Тогда она стала первой представительницей Казахстана в истории тенниса, сумевшей подняться на первую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде.

На прошлой неделе Елена Рыбакина защитила титул на турнире в Нинбо. Это её первый титул в статусе первой ракетки мира.

Также трофей в Нинбо стал для Рыбакиной четвёртым в текущем сезоне. Ранее в этом году она выиграла соревнования в Штутгарте, а также US Open и Australian Open. Кроме того, Рыбакина завоевала седьмой титул на турнирах категории WTA-500 и 15-й одиночный трофей на уровне WTA за карьеру.

При этом сезон для Рыбакиной еще не завершен. С 8 по 15 ноября она выступит на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), где будет защищать чемпионский титул, завоеванный в 2025 году.

Независимо от выступления на этих соревнованиях казахстанка сохранит статус первой ракетки мира по итогам 2026 года.

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