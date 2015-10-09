WTA отметила историческое достижение Елены Рыбакиной

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере гарантировала себе итоговое первое место в рейтинге WTA по результатам сезона-2026, передают Vesti.kz.

Это стало возможным после её победы над соотечественницей Юлией Путинцевой (№67) на турнире WTA 500 в Токио.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала главные факты сезона Рыбакиной:

Исторический рекорд: стала 17-м игроком в истории WTA и первым представителем Казахстана (как среди женщин, так и среди мужчин в любом разряде), завершившим год на вершине мирового рейтинга.

Титулы: в 2026 году выиграла четыре турнира, включая два "Большого шлема" - Australian Open и US Open, а также соревнования категории WTA 500 в Штутгарте и Нинбо.

Стабильность: одержала рекордные для тура 54 победы и дошла до шести финалов за сезон.

Официальное вручение кубка Крис Эверт (WTA No. 1 Trophy) состоится на Итоговом турнире года (WTA Finals) в Индиан-Уэллсе (8-15 ноября), где Рыбакиной предстоит защищать свой прошлогодний титул.

Напомним, что в пятницу, 30 октября, Рыбакина в четвертьфинале турнира WTA 500 в Токио сыграет с 23-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес. Общий призовой фонд "пятисотника" в Японии составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге).

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