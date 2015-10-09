В двух сетах определилась победительница матча Рыбакина - Путинцева на турнире за 545 миллионов

Первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву (№67) на турнире WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

Соперницы встретились во втором круге соревнований.

Первый сет завершился в пользу Рыбакиной со счётом 6:2. Во второй партии Елена обыграла Путинцеву - 6:3. Матч продолжался один час и 11 минут.

Sealed with an ace ♥️ Elena Rybakina defeats Putintseva in straight sets! #TorayPPO https://t.co/WHIJFebcXo — wta (@WTA) October 29, 2026

В следующем круге соревнований Рыбакина сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (№23). Встреча намечена на 30 октября.

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге). В прошлом году титул завоевала швейцарка Белинда Бенчич, занимающая 20-е место в мировом рейтинге.

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