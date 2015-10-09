Рыбакина высказалась об историческом достижении после победы над Путинцевой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями после того, как гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам года, одержав победу в своём стартовом матче на турнире WTA 500 в Токио (Япония), передают Vesti.kz.

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" начала свой путь со второго круга и одержала уверенную победу со счётом 6:2, 6:3 над своей соотечественницей Юлией Путинцевой (№67).

После победы над Путинцевой в Токио Рыбакина прокомментировала своё достижение - статус первой ракетки мира по итогам года.

"Это очень много значит для меня, это то, ради чего мы работали вместе с командой. Сейчас так много отличных игроков, и мы все очень близки друг к другу по уровню. Я рада, что благодаря прошлой неделе и сегодняшней победе мне удалось зафиксировать за собой первое место по итогам года. Это потрясающее достижение, и, надеюсь, в следующем году мы сможем продолжить в том же духе. Сегодня подача определенно выручила меня в ключевые моменты. Я просто старалась точно направлять мяч. Думаю, сегодня закрытая крыша, а также сочетание мячей и корта помогли мне чувствовать себя увереннее на подаче. Рада, что сегодня это сработало", - отметила Рыбакина.

В пятницу, 30 октября, Рыбакина в четвертьфинале сыграет с 23-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес.

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге).

Елена Рыбакина досрочно гарантировала себе звание первой ракетки мира

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