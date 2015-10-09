Повторение финала? Что нас ждёт в новом матче Рыбакиной на турнире за 545 миллионов

Завтра, 30 октября, казахстанка Елена Рыбакина (№1) сыграет за выход в полуфинал турнира категории WTA 500 в Токио (Япония). Автор Vesti.kz Димаш Тулегенов поделился своими ожиданиями от этой встречи.

Четвертьфинальный матч между 27-летней Рыбакиной и 24-летней канадкой Лейлой Фернандес (№23) пройдёт третьим запуском на центральном корте. Он начнётся не ранее 10:30 по казахстанскому времени.

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Теннисистки отлично знают друг друга. Всего они пересекались шесть раз, и в очном противостоянии Рыбакина ведёт 4:2. В 2026 году они играли друг с другом дважды, и обе встречи остались за нынешней первой ракеткой мира.

Весной Рыбакина не без труда одолела Фернандес в четвертьфинале Штутгарта (Германия) на грунте - 6:7(5), 6:4, 7:6(6). Но вот на прошлой неделе, в финале соревнований в Нинбо (Китай), всё сложилось намного легче - 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теперь они сыграют второй раз за пять дней.

Добавим, что последняя победа Фернандес над Еленой случилась в августе 2025-го в Вашингтоне (США) - 6:7(2), 7:6(3), 7:6(3). После этого Рыбакина выиграла уже три встречи кряду.

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Сегодня Рыбакина провела первую игру в столице Японии, отдав всего пять геймов своей соотечественнице Юлии Путинцевой (№67) - 6:2, 6:3. А вот Фернандес сыграла там уже две встречи, остановив в двух сетах и японку Химено Сакацуме (№114) - 6:2, 6:4, и бельгийку Элизе Мертенс (№14) - 6:2, 7:6(8).

"Рыбакина выглядит очень свежей и бодрой. Она не играла несколько недель перед триумфом в Нинбо, а теперь готова пойти за вторым подряд титулом. Кто-то скажет, что побеждать сейчас в каждом матче необязательно, особенно с учётом того, что уже скоро будет Итоговый чемпионат WTA, но, с другой стороны, это придаёт уверенности в себе. Рыбакина всего несколько дней назад не оставила шансов Фернандес в Китае. И сложно представить картину, при которой матч в Японии пойдёт по другому сценарию. На стороне Рыбакиной как преимущество с учётом текущей формы, так и психологический перевес за счёт недавнего успеха в матче с Лейлой. Поэтому верим в выход Рыбакиной в полуфинал", - считает Тулегенов.

Напомним, что общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов США (545 миллионов тенге). Победительница матча в полуфинале сыграет либо сиз Узбекистана (№66), либо с австралийкой(№94).

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