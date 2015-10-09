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Елена Рыбакина приняла неожиданное решение перед Итоговым турниром WTA

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Елена Рыбакина приняла неожиданное решение перед Итоговым турниром WTA Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos.com/[email protected]©

Первая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка снялась с соревнований перед матчем 1/4 финала с представительницей Канады Лейлой Фернандес (№23).

Накануне Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву (№67) и гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам года.

Напомним, общий призовой фонд соревнований в Токио составляет 1,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 545,2 миллиона тенге.

Теперь Рыбакину ожидает выступление на Итоговом турнире года - WTA Finals, который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 15 ноября.

Казахстанка является действующей чемпионкой Итогового турнира и в компании семи соперниц будет защищать свой титул.

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