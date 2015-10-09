Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине

Представительницы Казахстана узнали свои места в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина сохранила за собой статус первой ракетки мира. Причём лидерство за ней останется до конца года.

• Юлия Путинцева улучшила своё положение на три пункта, поднявшись на 64-е место.

• Соня Жиенбаева также поднялась на три строчки и теперь занимает 391-е место.

• Жибек Куламбаева, напротив, потеряла четыре позиции, опустившись на 473-е место.

Второе и третье места остались за белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой соответственно.

Парный разряд

• Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на седьмом месте.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, а третье место с бразильянкой Луизой Стефани теперь делит канадка Габриэла Дабровски.

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