Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 07:15
 

Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине

  Комментарии

Поделиться
Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/zhukovsky©

Представительницы Казахстана узнали свои места в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Поделиться

Представительницы Казахстана узнали свои места в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Продолжение
21-кратный чемпион из Европы определился с новым тренером
Сегодня 07:59  
Три гола за тайм решили исход принципиального дерби в Ла Лиге
Сегодня 08:57  
Беллингем переписал историю "Реала" и обошёл Зидана
Сегодня 09:25  
Килиан Мбаппе покорил новую вершину в Ла Лиге
Сегодня 10:56  

Одиночный разряд

Елена Рыбакина сохранила за собой статус первой ракетки мира. Причём лидерство за ней останется до конца года.

Юлия Путинцева улучшила своё положение на три пункта, поднявшись на 64-е место.

Соня Жиенбаева также поднялась на три строчки и теперь занимает 391-е место.

Жибек Куламбаева, напротив, потеряла четыре позиции, опустившись на 473-е место.

Второе и третье места остались за белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой соответственно.

Парный разряд

• Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на седьмом месте.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, а третье место с бразильянкой Луизой Стефани теперь делит канадка Габриэла Дабровски.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии ATP Челленджер. Братислава (Словакия) - 2026/2   •   Словакия, Братислава   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Франция
Лука Павлович
- : -
Казахстан
Александр Шевченко
Кто победит в основное время?
Павлович
Шевченко
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!