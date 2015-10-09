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Килиан Мбаппе покорил новую вершину в Ла Лиге

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Килиан Мбаппе покорил новую вершину в Ла Лиге Килиан Мбаппе. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato©

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе добился уникального достижения в чемпионате Испании, поразив ворота "Расинга" из Сантандера, передают Vesti.kz.

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Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе добился уникального достижения в чемпионате Испании, поразив ворота "Расинга" из Сантандера, передают Vesti.kz.

Уникальное достижение Мбаппе

По данным OptaJose, француз отличился в матчах против всех 24 соперников, с которыми встречался в рамках чемпионата Испании. Всего на его счету 68 голов в турнире.

Кроме того, Мбаппе реализовал 18 пенальти. С начала сезона-2024/25 ни один футболист Ла Лиги не забил с 11-метровой отметки больше. Аналогичный показатель у Анте Будимира - 18 голов.

Победа "Реала" в Ла Лиге

Напомним, "Реал" разгромил на выезде "Расинг" со счётом 3:0 в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Мбаппе открыл счёт на 11-й минуте, реализовав пенальти. Затем преимущество мадридцев увеличили Джуд Беллингем (21-я минута) и Ян Диоманде (36-я).

"Реал" с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч в Ла Лиге подопечные Жозе Моуринью проведут 7 ноября на выезде против "Валенсии".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Англия, Манчестер   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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