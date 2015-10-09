21-кратный чемпион из Европы определился с новым тренером

Лиссабонский "Спортинг" согласовал назначение Паулу Фонсеки на пост нового главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что нынешний наставник клуба Руй Боржеш покинет свой пост на этой неделе.

Боржеш принял "Спортинг" в 2024 году. До этого тренировал такие команды, как "Витория" (Гимарайнш) "Морейренсе", "Мафра", "Вилафранкенсе", "Академика" (Коимбра), "Академику де Визеу" и "Мирандела".

"Спортинг", являющийся 21-кратным чемпионом страны, на данный момент занимает третье место в таблице, набрав 21 балл в десяти матчах.

Фонсека возглавляет "Лион" с 2025 года. В ближайшее время он должен покинуть французский клуб и присоединиться к "Спортингу". В разное время он возглавлял "Милан", "Лилль", "Рому", донецкий "Шахтёр", "Брагу", "Пасуш де Феррейру", "Порту" и "Авеш".

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