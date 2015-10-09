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Испания
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Три гола за тайм решили исход принципиального дерби в Ла Лиге

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Три гола за тайм решили исход принципиального дерби в Ла Лиге Фото: ФК "Атлетик"©

"Атлетик" из Бильбао вырвал победу у "Реал Сосьедада" в принципиальном матче 11-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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"Атлетик" из Бильбао вырвал победу у "Реал Сосьедада" в принципиальном матче 11-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Баскское дерби состоялось на стадионе "Сан-Мамес" и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты в первом тайме. На 14-й минуте Иньяки Уильямс вывел свою команду вперёд, а на 30-й Лука Сучич восстановил равновесие. В компенсированное время (45+2-я минута) "Атлетик" заработал пенальти, который реализовал Алекс Беренгер.

После перерыва обе команды имели шансы отличиться, однако счёт больше не изменился.

После этой игры "Реал Сосьедад" с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Атлетик" располагается на седьмой строчке с 15 баллами.

В следующем туре "Атлетик" сыграет на выезде с "Осасуной" (7 ноября), а "Реал Сосьедад" примет "Райо Вальекано" (8 ноября).

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
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Астон Вилла
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