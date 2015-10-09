Новичок "Реала" за 125 миллионов евро установил уникальное достижение

Ивуарийский вингер Ян Диоманде стал первым игроком мадридского "Реала" в текущем сезоне, кому удалось забить как минимум четыре гола и отдать четыре результативные передачи во всех турнирах, передают Vesti.kz.

По данным OptaJose, он также стал первым футболистом мадридцев, забившим два мяча из-за пределов штрафной площади.

Диоманде продемонстрировал феноменальную эффективность в завершении атак: для того чтобы забить свои четыре гола в составе "сливочных", ему потребовалось нанести всего шесть ударов в створ ворот.

Напомним, что "Реал" обыграл на выезде "Расинг" со счётом 3:0 в рамках 11-го тура Ла Лиги, Диоманде отметился точным ударом на 36-й минуте. Ивуариец присоединился к мадридскому клубу минувшим летом, перейдя из "Лейпцига" за 125 миллионов евро.

Следующий матч в чемпионате "сливочные" проведут 7 ноября на выезде против "Валенсии".

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