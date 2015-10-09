Рыбакина анонсировала своё возвращение после снятия с топ-турнира

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после досрочного завершения выступления на турнире категории WTA 500 в Токио (Япония), намекнув на возвращение в японскую столицу в следующем году, передают Vesti.kz.

Рыбакина поделилась впечатлениями от поездки в Токио

Несмотря на вынужденный отказ от дальнейшего участия в соревнованиях, Рыбакина отметила, что поездка оставила у неё положительные впечатления.

"Не так я хотела покидать Токио, но этот город для меня особенный! Потрясающие воспоминания и незабываемый Хэллоуин. Увидимся в следующем году", — написала Рыбакина в соцсетях.

Казахстанка снялась с четвертьфинала из-за проблем со здоровьем

Напомним, 30 октября 27-летняя Рыбакина отказалась от участия в четвертьфинальном матче против канадки Лейлы Фернандес, занимающей 23-е место в рейтинге WTA. Причиной стали проблемы со здоровьем. Позднее казахстанка сообщила о воспалении и болях в области шеи, которые не позволяли ей выступать в полную силу. В результате Фернандес без борьбы вышла в полуфинал.

До снятия с турнира Рыбакина успела провести один матч, в котором уверенно обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву (67-е место) со счётом 6:2, 6:3. Эта победа гарантировала Елене первое место в мировом рейтинге по итогам календарного года — впервые в её карьере.

Следующий выход Рыбакиной — Итоговый турнир WTA

Следующим соревнованием в календаре казахстанской теннисистки должен стать Итоговый турнир WTA, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).

На турнире Рыбакина будет защищать титул, завоёванный в 2025 году.

Изменились позиции казахстанок в рейтинге WTA с Рыбакиной на вершине

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