Сборной Казахстана выбрали соперников по Лиге наций

Стали известны соперницы женской сборной Казахстана по новому розыгрышу Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Женская команда по итогам жеребьевки, которая выступит в Лиге С в группе номер 6 вместе со сборными Армении и Черногории.

Третий розыгрыш турнира стартует в феврале 2027 года.

Участницы розыгрыша распределены по трём дивизионам в соответствии с результатами в итоговом общем рейтинге женской европейской квалификации-2026.

В Лигах А и В выступят по 16 сборных, ещё 22 команды сыграют в Лиге С. Среди них будет и Сан-Марино, которое впервые примет участие в соревнованиях женских национальных команд.

Победители шести групп Лиги C получат прямые путёвки в Лигу B. Ещё две команды, занявшие вторые места, поборются за повышение в классе в стыковых матчах с двумя лучшими сборными, финишировавшими третьими в Лиге B.

Победители этих противостояний выступят в Лиге B, а проигравшие отправятся в Лигу C. Остальные участники сохранят свои места в третьем дивизионе.

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