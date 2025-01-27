Рыбакина взлетела в чемпионской гонке WTА и обошла Путинцеву

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение в чемпионской гонке WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

Рыбакина (390 очков) поднялась на 14-е место, тогда как ранее располагалась на 14 строчек ниже. Этим самым она обошла в рейтинге свою соотечественницу Юлию Путинцеву (385), утратившую пять позиций и опустившуюся на 15-е место.

Первые две строчки в гонке сохранили за собой новая чемпионка Australian Open-2025 американка Мэдисон Киз (2554) и белоруска Арина Соболенко (1800). Топ-3 замкнула полька Ига Швентек (1105), находившаяся до этого на шестом месте.

Напомним, Рыбакина проиграла Мэдисон Киз в 1/8 финала Australian Open, но при этом казахстанка также поднялась в обновленном рейтинге одиночного разряда WTA. А Путинцева установила новый личный рекорд, подробности - тут.

Еще Рыбакина получила первый номер на турнире за 500 миллионов, а ее бывшего тренера разоблачили в США.