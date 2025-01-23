Рыбакина получила первый номер на турнире за 500 миллионов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№6) выступит на турнире серии WTA-500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В опубликованном заявочном листе казахстанка получила первый номер посева. Вторую строчку посева получила россиянка Дарья Касаткина (№9), а замкнула топ-3 Даниэль Коллинз (№11) из США.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№25) выступит под девятым номером посева.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет свыше одного миллиона долларов (550 миллионов тенге).

Добавим, что Рыбакина является действующей победительницей турнира и будет защищать свой титул.

Напомним, на Australian Open-2024 Елена дошла до 1/8 финала, уступив американке Мэдисон Киз - 6:3, 1:6, 6:3.

Путинцева в третьем круге проиграла Касаткиной - 7:5, 6:1.

Напомним, ранее Рыбакина выразила желание возобновить сотрудничество со своим прежним настаником Стефано Вуковым, который тренировал ее с 2019 по 2024 год и помог завоевать титул на Уимблдоне-2022. Однако Вуков временно отстранен от работы в WTA-туре после скандала, связанного с его увольнением перед прошлым US Open.

В 2024 году на место Вукова пришел другой хорват Горан Иванишевич. Недавно, он объявил об окончании сотрудничества с казахстанкой.

Отметим, что Рыбакина гарантировано улучшит свое положение в рейтинге WTA.