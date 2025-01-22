В США разоблачили бывшего тренера Рыбакиной

Бывшего тренера седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной - хорватского специалиста Горана Иванишевича обвинили в холодном отношении к казахстанской тенниситке после их расставания, передают Vesti.kz.

Известный американский журналист Джон Вертхейм в эфире передачи Tennis Chanel рассказал, что тренеры и спортсмены часто расходятся, но остаются в хороших отношениях. Однако прощание Иванишевича в социальных сетях, по мнению журналиста, было очень холодным.

"Мы и раньше видели, как пути тренеров и игроков расходились. Но ответ Горана был довольно холодным и деловым, в нем не было определенной теплоты и привязанности. Очевидно, что это сложная ситуация. Горан был ошеломлен тем, что бывший тренер Рыбакиной вернулся в команду. Неудивительно, что он решил уйти. Больше всего беспокоит то, что Рыбакина - это топовая теннисистка, чемпионка мэйджора и та, кому не хватило всего нескольких геймов до завоевания этого титула (на Australian Open) два года назад. Даже не обращая внимания на теннис, она просто человек, который, как мне кажется, находится не в лучшей ситуации", - поделился мнением Вертхейм.

О начале работы Рыбакиной и Иванишевича было объявлено в начале ноября. На Australian Open-2025 казахстанская теннисистка дошла до четвертого раунда, где сенсационно уступила американке Мэдисон Киз.

Ранее Рыбакина сообщила о возвращении к работе с тренером Стефано Вуковым, с которым прекратила сотрудничество в августе. Позднее Женская теннисная ассоциация (WTA) временно отстранила Вукова от работы из-за возможного нарушения кодекса поведения организации.

25-летняя Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге WTA. За карьеру казахстанка завоевала восемь трофеев, в том числе стала победительницей Уимблдона в 2022 году.