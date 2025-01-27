Рыбакина поднялась в мировом рейтинге с рекордом Путинцевой

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая одиночница Казахстана Елена Рыбакина поднялась с седьмого места на пятое.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева улучшила свое положение на три строчки, взобравшись на 20-ю. Это ее личный рекорд. Предыдущий лучший результат казахстанки - 23-е место.

Жибек Куламбаева поднялась с 322-го места на 319-е, а Зарина Дияс - с 366-го на 361-е.

Топ-3 одиночного разряда не изменился: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина стала 20-й ракеткой мира, ранее она располагалась на две ступеньки ниже.

Первые две строчки остались за чешкой Катериной Синяковой и новозеландкой Эрин Рутлифф. Топ-3 замкнула американка Тейлор Таунсенд, занимавшая прежде пятую позицию. Бывшая третья ракетка мира парного разряда канадка Габриэла Дабровски опустилась на четвертую строчку.