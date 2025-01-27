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Рыбакина поднялась в мировом рейтинге с рекордом Путинцевой

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Рыбакина поднялась в мировом рейтинге с рекордом Путинцевой ©ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая одиночница Казахстана Елена Рыбакина поднялась с седьмого места на пятое.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева улучшила свое положение на три строчки, взобравшись на 20-ю. Это ее личный рекорд. Предыдущий лучший результат казахстанки - 23-е место.

Жибек Куламбаева поднялась с 322-го места на 319-е, а Зарина Дияс - с 366-го на 361-е.

Топ-3 одиночного разряда не изменился: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина стала 20-й ракеткой мира, ранее она располагалась на две ступеньки ниже.

Первые две строчки остались за чешкой Катериной Синяковой и новозеландкой Эрин Рутлифф. Топ-3 замкнула американка Тейлор Таунсенд, занимавшая прежде пятую позицию. Бывшая третья ракетка мира парного разряда канадка Габриэла Дабровски опустилась на четвертую строчку.

Дияс Зарина Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна теннис

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