Рыбакина сыграла второй матч за день и взяла реванш у Швёнтек

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) завершила выступление на выставочном турнире World Tennis Continental Cup, который проходит в китайском Шэньчжэне, передают Vesti.kz.

Заключительным матчем для казахстанской теннисистки стала встреча в смешанном парном разряде.

Рыбакина вышла на корт в дуэте с российским теннисистом Андреем Рублёвым (№16 ATP). Их соперниками стали представитель Монако Валантен Вашеро (№31 ATP) и вторая ракетка мира Ига Швёнтек (№2 WTA). Встреча завершилась уверенной победой тандема Рыбакина — Рублёв в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Ранее в рамках турнира Елена провела матчи в одиночном разряде. В стартовой игре она уступила той же Иге Швёнтек — 3:6, 3:6, однако сегодня, 28 декабря, сумела реабилитироваться, обыграв швейцарку Белинду Бенчич — 6:3, 6:4.

Таким образом, казахстанка завершила выставочные соревнования на мажорной ноте, оформив победу во втором матче за день и взяв символический реванш у польской теннисистки уже в парном формате.

Прошедший сезон стал по-настоящему знаковым этапом в карьере Елены Рыбакиной. В 2025 году казахстанская теннисистка выиграла два турнира категории WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а главным достижением стало её триумфальное выступление на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. В решающем матче Рыбакина убедительно переиграла первую ракетку мира, представительницу Беларуси Арину Соболенко, впервые завоевав этот престижный трофей.

"Никто не захочет с ней играть". Рыбакиной объявили вердикт перед стартом Australian Open-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!