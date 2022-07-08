Завтра, 9 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема - 23-летняя спортсменка поборется за победу на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина уже вошла в историю турнира, став самой молодой финалисткой с 2015 года, а ее шансы оценили не только в России.

Букмекерская контора 1xbet.kz выбрала фаворита в противостоянии Рыбакиной против второй теннисистки мира - Онс Жабер из Туниса.

Шансы на победу казахстанки оцениваются с коэффициентом 2.344. Что касается Жабер, то на ее успех дают коэффициент 1.698.

Ранее Рыбакина высказалась о своем историческом достижении на "Уимблдоне", а с победой ее поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана