Оценены шансы казахстанки Рыбакиной на историческую победу в "Уимблдоне"

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что казахстанка Елена Рыбакина может выиграть "Уимблдон" после исторического выхода в финал турнира Большого шлема, сообщает "Чемпионат".
Функционер объяснил свою позицию тем, что условия проведения турнира подходят для успеха 23-летней спортсменки.
"Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подает, играет плоско, четкие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Все заслуженно. Здорово, что все так сложилось, будем за нее болеть. У нее есть все, чтобы победить Жабер", - сказал Тарпищев.
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