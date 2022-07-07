Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"

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Как сообщают Vesti.kz, 23-летняя первая ракетка Казахстана в 1/2 выбила из борьбы 30-летнюю румынку Симону Халеп, обыграв ее в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.
После матча Рыбакина призналась, что очень довольна.
Напомним, Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, стала первой из представителей Казахстана, кто дошел до финала "Уимблдона" в одиночном разряде. В субботу, 7 июля, она будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер. О том, сколько заработала казахстанская теннисистка, можно прочитать здесь.
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