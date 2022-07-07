Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Елена Рыбакина оценила свою историческую победу на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина оценила свою историческую победу на "Уимблдоне"
©ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою историческую победу в полуфинальном матче на "Уимблдоне".

23-летняя теннисистка отметила, что очень довольна тем, как выбила из борьбы 30-летнюю румынку Симону Халеп. 

"Это был отличный матч. Симона - большая чемпионка, в прошлом у нас были очень напряженные поединки. Сегодня я была на сто процентов вовлечена в борьбу, а это то, чего я хотела перед матчем. Очень довольна своим выступлением, я сыграла очень качественно.

Конечно, нервы присутствовали, но предыдущие матчи мне очень помогли. Раньше я не играла на центральном корте, но меня это никак не смутило. И сегодня, когда болельщики нас встречали, у меня бежали мурашки.

Да, я нервничала, но очень рада, что в итоге смогла победить. Обычно из-за нервов не удается играть стабильно весь матч, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум", - цитирует Рыбакину сайт ФТК.

Напомним, Рыбакина обыграла Халеп в полуфинале со счетом 6:3, 6:3. В финале, который состоится в субботу, 9 июля, казахстанке будет противостоять вторая ракетка мира Онс Жабер. О том, сколько заработала казахстанская теннисистка, можно прочитать здесь.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:53
WTA
Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне" Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"
Вчера , 23:32
WTA
Президент Токаев поздравил Рыбакину с историческим успехом на "Уимблдоне" Президент Токаев поздравил Рыбакину с историческим успехом на "Уимблдоне"
Вчера , 23:18
WTA
Елена Рыбакина оценила свою историческую победу на "Уимблдоне" Елена Рыбакина оценила свою историческую победу на "Уимблдоне"
Вчера , 22:52
WTA
Видео победы и эмоций, или как Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне" Видео победы и эмоций, или как Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"
Вчера , 22:40
WTA
Солидные призовые! Сколько заработала Елена Рыбакина за исторический выход в финал "Уимблдона" Солидные призовые! Сколько заработала Елена Рыбакина за исторический выход в финал "Уимблдона"
Вчера , 22:07
WTA
Рыбакина пробилась в финал "Уимблдона" и вошла в историю Рыбакина пробилась в финал "Уимблдона" и вошла в историю
Вчера , 20:59
WTA
Определилась потенциальная соперница Рыбакиной по финалу "Уимблдона" Определилась потенциальная соперница Рыбакиной по финалу "Уимблдона"
Вчера , 13:26
WTA
300 миллионов! Сколько заработала Рыбакина за исторический полуфинал на "Уимблдоне" 300 миллионов! Сколько заработала Рыбакина за исторический полуфинал на "Уимблдоне"
Вчера , 13:15
WTA
Рыбакина сделала заявление на матч за выход в финал "Уимблдона" Рыбакина сделала заявление на матч за выход в финал "Уимблдона"
Вчера , 12:53
WTA
Исторический финал? Прямая трансляция матча казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне" Исторический финал? Прямая трансляция матча казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"
Вчера , 09:57
WTA
Назван победитель матча казахстанки Рыбакиной за выход в финал "Уимблдона" Назван победитель матча казахстанки Рыбакиной за выход в финал "Уимблдона"
Вчера , 08:59
WTA
Рыбакина высказалась о Казахстане после исторического события на "Уимблдоне" Рыбакина высказалась о Казахстане после исторического события на "Уимблдоне"
6 июля, 22:50
WTA
Следующая соперница Рыбакиной установила рекорд на "Уимблдоне" Следующая соперница Рыбакиной установила рекорд на "Уимблдоне"
6 июля, 21:14
WTA
В России отреагировали на историческое достижение казахстанки Рыбакиной на "Уимблдоне" В России отреагировали на историческое достижение казахстанки Рыбакиной на "Уимблдоне"
6 июля, 19:59
WTA
Казахстанка Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне" Казахстанка Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"
6 июля, 11:52
WTA
"Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне" "Заставлю ее ...". Соперница Рыбакиной - о матче за выход в полуфинал на "Уимблдоне"
5 июля, 13:25
WTA
Полный разбор, или что нужно знать перед матчем Рыбакиной за первый полуфинал на "Уимблдоне" Полный разбор, или что нужно знать перед матчем Рыбакиной за первый полуфинал на "Уимблдоне"
5 июля, 11:08
WTA
Девятый день "Уимблдона": возвращение Шведовой и матчи юных казахстанок Девятый день "Уимблдона": возвращение Шведовой и матчи юных казахстанок
4 июля, 23:36
WTA
Казахстанка Рыбакина откровенно рассказала о победах на "Уимблдоне" Казахстанка Рыбакина откровенно рассказала о победах на "Уимблдоне"
4 июля, 19:29
WTA
Казахстанка Рыбакина вышла в четвертьфинал "Уимблдона" Казахстанка Рыбакина вышла в четвертьфинал "Уимблдона"
4 июля, 09:34
WTA
Организаторы "Уимблдона" оштрафованы из-за недопуска россиянок Организаторы "Уимблдона" оштрафованы из-за недопуска россиянок
3 июля, 08:34
WTA
17-летняя казахстанка дебютирует на "Уимблдоне" 17-летняя казахстанка дебютирует на "Уимблдоне"
2 июля, 23:09
WTA
Первая ракетка мира сенсационно прервала рекордную серию без поражений Первая ракетка мира сенсационно прервала рекордную серию без поражений
2 июля, 22:43
WTA
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг "Уимблдона" Елена Рыбакина вышла в четвертый круг "Уимблдона"
1 июля, 15:24
WTA
2-я ракетка мира сделала признание о Роналду 2-я ракетка мира сделала признание о Роналду
30 июня, 20:17
WTA
Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на "Уимблдоне" Первая ракетка Казахстана обыграла чемпионку US Open на "Уимблдоне"
30 июня, 12:12
WTA
Рыбакина против чемпионки US Open: расписание матчей казахстанцев на "Уимблдоне" Рыбакина против чемпионки US Open: расписание матчей казахстанцев на "Уимблдоне"
29 июня, 14:32
WTA
Лучшая теннисистка Казахстана установила уникальное достижение Лучшая теннисистка Казахстана установила уникальное достижение
29 июня, 09:19
WTA
Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на "Уимблдоне" Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на "Уимблдоне"
29 июня, 07:21
WTA
Неожиданным исходом завершился матч Серены Уильямс на "Уимблдоне" Неожиданным исходом завершился матч Серены Уильямс на "Уимблдоне"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus