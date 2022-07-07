Солидные призовые! Сколько заработала Елена Рыбакина за исторический выход в финал "Уимблдона"

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Сегодня, 7 июля, в 1/2-й 23-летняя теннисистка уверенно обыграла 30-летнюю румынку Симону Халеп в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. Эта победа гарантировала Рыбакиной один миллион 50 тысяч фунтов - это почти 585 миллионов тенге.
В финале, который состоится в субботу, 9 июля, казахстанка будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер. Чемпион турнира заработает два миллиона фунтов - свыше миллиарда тенге.
Отметим, что Рыбакина первой из представителей Казахстана вышла в финал "Уимблдона" в одиночном разряде.
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