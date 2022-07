Казахстанка Елена Рыбакина вошла в историю "Уимблдона"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала самой молодой финалисткой "Уимблдона" с 2015 года, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема, а организаторы британского старта отметили ее достижение.

"Наш самый молодой финалист "Уимблдона" с 2015 года 💥", - отреагировал на успех казахстанки официальный аккаунт турнира.

