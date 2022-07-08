В России восхитились исторической победой Рыбакиной на "Уимблдоне"

Казахстанка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал на турнирах Большого шлема, а "Р-Спорт" отреагировал на победную серию игр 23-летней теннисистки на "Умблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

9 июля казахстанка Рыбакина сыграет за исторический для Казахстана титул против Онс Жабер из Туниса, а россияне высказались о пути 23-летней спортсменки.

"На пути к финалу Рыбакина обыграла американку Коко Вандевеге, канадку Бьянку Андрееску, китаянку Чжэнь Циньвэнь, хорватку Петру Мартич, австралийку Айлу Томлянович. Особенно эффектной была победа в полуфинале над чемпионкой Уимблдона-2019 Симоной Халеп. Опытная румынская теннисистка была обыграна за 1 час 17 минут.

"За последние три-четыре года Лена закрепилась сначала в топ-40, потом в топ-30. Регулярно попадает в первую двадцатку рейтинга, - приводит издание комментарий бывшего теннисиста Евгения Кафельникова. - Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим ее в первой десятке. Девочка очень талантливая и трудоспособная, не подвержена травмам. Сейчас в топ-10 хватает теннисисток, уступающих Рыбакиной по потенциалу".

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