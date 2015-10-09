Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 07:10
 

Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026 Елена Рыбакина. ©КТФ/Андрей Ударцев

Сегодня, 30 июня, вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, стартует на Уимблдоне-2026 — третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 30 июня, вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, стартует на Уимблдоне-2026 — третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина встретится с представительницей Франции Лоис Буассон, занимающей 154-е место в рейтинге WTA. Поединок пройдет на корте №1 в Лондоне (Великобритания).

Начало встречи запланировано на 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча станет доступна ближе к началу игры по этой ссылке.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Призовой фонд нынешнего розыгрыша стал рекордным в истории турнира и составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов (около 41,2 миллиарда тенге). Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,6 миллиона фунтов (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек (№3 WTA).

Ранее стало известно, какие изменения произошли в чемпионской гонке WTA с Рыбакиной в топ-3.

Добавим также, что Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026.

В сборной Казахстана вынесли вердикт по Елене Рыбакиной

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/64 финала, женщины
Сегодня 19:00   •   не начат
Франция
Луи Бойссон
- : -
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Бойссон
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 52 человек

Реклама

Живи спортом!