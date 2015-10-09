Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026

Сегодня, 30 июня, вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, стартует на Уимблдоне-2026 — третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Рыбакина встретится с представительницей Франции Лоис Буассон, занимающей 154-е место в рейтинге WTA. Поединок пройдет на корте №1 в Лондоне (Великобритания).

Начало встречи запланировано на 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча станет доступна ближе к началу игры по этой ссылке.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Призовой фонд нынешнего розыгрыша стал рекордным в истории турнира и составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов (около 41,2 миллиарда тенге). Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,6 миллиона фунтов (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек (№3 WTA).

Ранее стало известно, какие изменения произошли в чемпионской гонке WTA с Рыбакиной в топ-3.

Добавим также, что Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026.

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