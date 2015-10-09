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WTA
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Какие изменения произошли в чемпионской гонке WTA с Рыбакиной в топ-3

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Какие изменения произошли в чемпионской гонке WTA с Рыбакиной в топ-3 Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Произошли некоторые изменения в чемпионской гонке WTA, передают Vesti.kz.

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Произошли некоторые изменения в чемпионской гонке WTA, передают Vesti.kz.

Первые пять строчек не претерпели изменений. А вот на шестую поднялась чешская теннисистка Каролина Мухова, улучшив своё положение на две позиции. Американка Кори Гауфф и украинка Марта Костюк утратили по одному пункту, опустившись на седьмое и восьмое места соответственно.

Казахстанка Елена Рыбакина по-прежнему занимает третью строчку.

Топ-8 чемпионской гонки WTA

1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4 929 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 4 705
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4 497
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4 106
5 (5). Джессика Пегула (США) - 3 520
6 (+2). Каролина Мухова (Чехия) - 2 970
7 (-1). Кори Гауфф (США) - 2 704
8 (-1). Марта Костюк (Украина) - 2 495

Чемпионская гонка WTA - это ежегодный рейтинг теннисисток, учитывающий очки, набранные только в текущем календарном году. По итогам сезона восемь лучших спортсменок квалифицируются на Итоговый турнир года - WTA Finals.

Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026

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