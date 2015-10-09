Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина перед стартом на Уимблдоне-2026 сохранила за собой второе место.

• Юлия Путинцева, вторая ракетка Казахстана, поднялась с 85-го на 84-е место.

• Жибек Куламбаева потеряла семь строчек, опустившись на 457-е место.

• Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко, а полька Ига Швёнтек также замыкает топ-3.

Парный разряд

• Анна Данилина удержалась на шестой строчке.

• Лидеры из первой тройки остались на своих местах: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада).

Отметим, что Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Призовой фонд составляет почти 30,33 миллиона долларов. Елена Рыбакина первый матч сыграет против француженки Лоис Буассон (№154) 30 июня. Казахстанка побеждала на этом турнире в 2022 году.

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