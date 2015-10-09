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WTA
Сегодня 07:33
 

Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026

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Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед стартом на Уимблдоне-2026 Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Елена Рыбакина перед стартом на Уимблдоне-2026 сохранила за собой второе место.

Юлия Путинцева, вторая ракетка Казахстана, поднялась с 85-го на 84-е место.

Жибек Куламбаева потеряла семь строчек, опустившись на 457-е место.

• Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко, а полька Ига Швёнтек также замыкает топ-3.

Парный разряд

Анна Данилина удержалась на шестой строчке. 

• Лидеры из первой тройки остались на своих местах: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада).

Отметим, что Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Призовой фонд составляет почти 30,33 миллиона долларов. Елена Рыбакина первый матч сыграет против француженки Лоис Буассон (№154) 30 июня. Казахстанка побеждала на этом турнире в 2022 году.

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/64 финала, женщины
30 июня 15:00   •   не начат
Франция
Луи Бойссон
- : -
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Бойссон
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 6 человек

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