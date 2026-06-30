Асу Алмабаев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC после яркой победы

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (24-3) улучшил свои позиции сразу в двух рейтингах после эффектной досрочной победы на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Прогресс в рейтинге UFC Meta

27 июня текущего года Алмабаев встретился в октагоне с американцем Чарльзом Джонсоном (19-9). Поединок завершился в третьем раунде, когда казахстанец успешно провел редкий болевой прием "растяжка Сулоева", вынудив соперника сдаться.

Успешное выступление позволило Алмабаеву подняться с седьмого на шестое место в новом рейтинге UFC Meta, который формируется с использованием системы искусственного интеллекта и оценивает актуальную силу бойцов.

Рост Алмабаева в медиарейтинге

Положительные изменения произошли и в медиарейтинге UFC, который составляется на основе голосования профильных журналистов.

В этой версии рейтинга казахстанец прибавил сразу две позиции и теперь занимает седьмое место в наилегчайшем весе.

Кто владеет поясом

Действующим чемпионом наилегчайшего дивизиона UFC остаётся американец мьянманского происхождения Джошуа Ван (17-2).

После победы над Джонсоном Алмабаев публично вызвал обладателя титула на бой, однако многие эксперты считают, что перед чемпионским поединком казахстанцу может понадобиться еще одна победа над соперником из топ-рейтинга.

Ранее легенда UFC Генри Сехудо назвал следующего соперника Асу Алмабаева.

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