Асу Алмабаев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC после яркой победы

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (24-3) улучшил свои позиции сразу в двух рейтингах после эффектной досрочной победы на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
Прогресс в рейтинге UFC Meta
27 июня текущего года Алмабаев встретился в октагоне с американцем Чарльзом Джонсоном (19-9). Поединок завершился в третьем раунде, когда казахстанец успешно провел редкий болевой прием "растяжка Сулоева", вынудив соперника сдаться.
Успешное выступление позволило Алмабаеву подняться с седьмого на шестое место в новом рейтинге UFC Meta, который формируется с использованием системы искусственного интеллекта и оценивает актуальную силу бойцов.
Рост Алмабаева в медиарейтинге
Положительные изменения произошли и в медиарейтинге UFC, который составляется на основе голосования профильных журналистов.
В этой версии рейтинга казахстанец прибавил сразу две позиции и теперь занимает седьмое место в наилегчайшем весе.
Кто владеет поясом
Действующим чемпионом наилегчайшего дивизиона UFC остаётся американец мьянманского происхождения Джошуа Ван (17-2).
После победы над Джонсоном Алмабаев публично вызвал обладателя титула на бой, однако многие эксперты считают, что перед чемпионским поединком казахстанцу может понадобиться еще одна победа над соперником из топ-рейтинга.
Ранее легенда UFC Генри Сехудо назвал следующего соперника Асу Алмабаева.
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