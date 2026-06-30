Легенда UFC назвал следующего соперника Асу Алмабаева

Легендарный боец UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо оценил яркую победу казахстанца Асу Алмабаева (24-3) над американцем Чарльзом Джонсоном (19-9) на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Поединок состоялся 27 июня и завершился победой Алмабаева в третьем раунде. Казахстанец заставил соперника сдаться, успешно выполнив редкий болевой прием "растяжка Сулоева". По мнению Сехудо, эта победа серьезно приблизила Асу к титульной гонке в наилегчайшем весе.

"Давайте поговорим об одном из самых редких сабмишенов, которые вообще можно увидеть в ММА. Речь об Асу Алмабаеве. Он провёл приём "растяжка Сулоева", став всего лишь четвёртым бойцом в истории UFC, которому удалось победить таким способом.

И вот что ещё более удивительно: в последний раз этот приём в октагоне UFC мы видели в 2018 году, когда в один вечер его выполнили Алджамейн Стерлинг и Забит Магомедшарипов.

Больше всего меня впечатлило не само завершение боя, а то, как Асу к нему пришёл.

С самого начала поединка Алмабаев выглядел великолепно. В каждом размене, в каждой борьбе за позицию он словно был на шаг впереди соперника. А когда появилась возможность завершить бой, он не стал медлить.

После поединка Асу бросил вызов чемпиону Джошуа Вану. Он только что победил Чарльза Джонсона, который ранее уже нокаутировал Вана.

Лично я считаю, что перед титульным боем Алмабаеву нужен ещё один поединок. Дайте ему Тацуро Тайру. Думаю, победитель этого противостояния получит веские основания претендовать на следующий титульный шанс", — заявил Сехудо в социальных сетях.