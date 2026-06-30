Легенда UFC назвал следующего соперника Асу Алмабаева

Легендарный боец UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо оценил яркую победу казахстанца Асу Алмабаева (24-3) над американцем Чарльзом Джонсоном (19-9) на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
Сехудо оценил победу казахстанца
Поединок состоялся 27 июня и завершился победой Алмабаева в третьем раунде. Казахстанец заставил соперника сдаться, успешно выполнив редкий болевой прием "растяжка Сулоева". По мнению Сехудо, эта победа серьезно приблизила Асу к титульной гонке в наилегчайшем весе.
"Давайте поговорим об одном из самых редких сабмишенов, которые вообще можно увидеть в ММА. Речь об Асу Алмабаеве. Он провёл приём "растяжка Сулоева", став всего лишь четвёртым бойцом в истории UFC, которому удалось победить таким способом.
И вот что ещё более удивительно: в последний раз этот приём в октагоне UFC мы видели в 2018 году, когда в один вечер его выполнили Алджамейн Стерлинг и Забит Магомедшарипов.
Больше всего меня впечатлило не само завершение боя, а то, как Асу к нему пришёл.
С самого начала поединка Алмабаев выглядел великолепно. В каждом размене, в каждой борьбе за позицию он словно был на шаг впереди соперника. А когда появилась возможность завершить бой, он не стал медлить.
После поединка Асу бросил вызов чемпиону Джошуа Вану. Он только что победил Чарльза Джонсона, который ранее уже нокаутировал Вана.
Лично я считаю, что перед титульным боем Алмабаеву нужен ещё один поединок. Дайте ему Тацуро Тайру. Думаю, победитель этого противостояния получит веские основания претендовать на следующий титульный шанс", — заявил Сехудо в социальных сетях.
Кого предложили в соперники Алмабаеву
По мнению бывшего чемпиона UFC, следующим соперником казахстанца должен стать японец Тацуро Тайра (18-2). Последний раз он выходил в октагон 9 мая 2026 года, когда сразился за чемпионский пояс наилегчайшего дивизиона с американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном (17-2). Тогда чемпион одержал досрочную победу, нокаутировав японского претендента в пятом раунде.
Бонус за яркое выступление
Напомним, победа над Джонсоном принесла Алмабаеву не только очередной успех в UFC, но и бонус "выступление вечера" с внушительной суммой. Казахстанец завершил поединок эффектным редким болевым приемом, который ранее лишь несколько раз приносил победу бойцам в истории промоушена.
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