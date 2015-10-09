В сборной Казахстана вынесли вердикт по Елене Рыбакиной

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин поделился мнением о перспективах второй ракетки мира Елены Рыбакиной на предстоящем Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

По словам специалиста, казахстанская теннисистка по-прежнему входит в число главных претенденток на титул, несмотря на отдельные неудачные результаты на подготовительных турнирах.

"Такие игроки, как Лена Рыбакина, в любом случае оказываются фаворитами всех "Больших шлемов". Она вторая в мире. То, что она проигрывает какие-то матчи на предварительных турнирах, ничего плохого о ее форме не говорит. К тому же у Лены есть опыт победы на Уимблдоне. Думаю, она себя чувствует очень уверенно. К тому же таких игроков, как Рыбакина, Соболенко, Швентек, очень трудно обыграть в первых кругах", — приводит слова Щукина "Чемпионат".

Рыбакина остаётся среди главных фаворитов

Щукин отметил, что статус второй ракетки мира автоматически делает Рыбакину одной из основных претенденток на победу на любом турнире "Большого шлема". Дополнительным преимуществом для казахстанки является успешный опыт выступления на травяном покрытии.

Именно на кортах Уимблдона Рыбакина добилась одного из главных успехов в своей карьере, завоевав чемпионский титул в 2022 году.

Основная сетка Уимблдона-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне (Англия).

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