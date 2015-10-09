В Британии выбрали лучших на Кубке мира по боксу: в топ попали сразу три казахстанца

Эксперт и тренер по боксу Мэтт Робинсон опубликовал список десяти боксеров, которые больше всего впечатлили его по итогам второго этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

Из числа казахстанских спортсменов он выделил капитаном команд Назым Кызайбай, Айбека Оралбая и Абылайхана Жусупова.

"Я до сих пор восхищаюсь Назым Қызайбай. Впервые я увидел, как она выиграла золото чемпионата мира, ещё 12 лет назад. Кто бы мог подумать, что в 32 года она завоюет третий мировой титул и по-прежнему будет входить в число лучших боксёров планеты? Ещё более впечатляет то, что она полностью перестроила свой стиль, победив в Китае Рогалинску, Чонгпронгкланг и Шарааби", - сказал он.

Британец объяснил, почему считает Жусупова чемпионом неслучайно, а Оралбая — главным ориентиром для всех соперников в супертяжёлом весе.

"Я думал, что золото возьмёт Иашаш, но Жусупов показал, почему именно он является действующим чемпионом мира IBA. На пути к титулу он победил Болтаева, Рейса, Иашаша и Дипака. Удивительно говорить о том, что двукратный чемпион Азии, чемпион мира и бывший победитель Юношеских Олимпийских игр продолжает прогрессировать, но именно это сейчас происходит с Айбеком Оралбаем. Он остаётся главным фаворитом в супертяжёлом весе. Уильямс, Райт и Путилов — очень серьёзные соперники, однако именно Оралбай остаётся тем, кого нужно побеждать", - добавил британец.

Казахстанские боксеры в мужской и женской сетке завоевали пять золотых наград и три бронзовые. Побед Оралбая (свыше 90 килограммов), Кызайбай (54 кг) и Жусупова (70 кг) добились Виктория Графеева (60 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые награды Казахстану принесли представительницы женской сетки: Аида Абикеева (65 кг), Валерия Аксенова (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

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