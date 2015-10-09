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WTA
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Стали известны места казахстанок и Рыбакиной в новом рейтинге WTA

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Стали известны места казахстанок и Рыбакиной в новом рейтинге WTA Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, сохранила за собой второе место.

• Юлия Путинцева также осталась на предыдущей позиции, 85-й.

• А вот Жибек Куламбаева прибавила 29 строчек, поднявшись на 450-е место.

• Лидером мирового рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, тогда как топ-3 замыкает полька Ига Швёнтек.

Парный разряд

• Анна Данилина осталась шестой ракеткой мира в парном разряде.

• Первая тройка лидеров не изменилась: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада).

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